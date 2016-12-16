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10 gündür aranan ceset bakın nerede bulundu?

Antalya'da kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alandaki tarihi höyükte cesedi bulunan 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu'nun sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektrik verilip telle boğulduğu, cinayetten sonra cesedin yerinin 3 kez değiştirildiği belirlendi. Cinayetle ilgili 8 kişi gözaltına alındı

10 gündür aranan ceset bakın nerede bulundu?

Antalya'da kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alandaki tarihi höyükte cesedi bulunan 40 yaşındaki Erdoğan Veziroğlu'nun sırtına taşla vurulduktan sonra vücuduna elektrik verilip telle boğulduğu, cinayetten sonra cesedin yerinin 3 kez değiştirildiği belirlendi. Cinayetle ilgili 8 kişi gözaltına alındı

16 Aralık 2016 Cuma 14:40
10 gündür aranan ceset bakın nerede bulundu?
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GEÇEN 23 Mart günü Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yol çalışması yapan belediye ekipleri, kötü koku üzerine baktıkları tarihi höyükte, yarı çıplak erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 günlük olduğu tahmin edilen cesedin Erdoğan Veziroğlu'na ait olduğunu belirledi. Yüz bölgesinde darp izleri bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Antalya'da mobilya ticareti yaptığı belirtilen Veziroğlu'nun cenazesi, sonrasında Sakarya'da toprağa verildi. 
CİNAYETTE ÇARPICI DETAYLAR 
Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay mahalline yakın bölgedeki onlarca kamera görüntüsünü aylarca inceledi. Soruşturma sonunda çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Veziroğlu'nun N.K. adlı kadınla arkadaşlık kurduğunu ortaya çıkartan jandarma, bu ilişki sırasında çekilen video görüntüsüyle Veziroğlu'nun kadına şantaj yaptığını tespit etti. N.K.'nin, Antalya'da görevli  polis memuru E.D.'nin temin ettiği uyku ilacını, piknik bahanesiyle götürdüğü Veziroğlu'nun yemeğine kattığı kaydedildi. Uyutulduktan sonra Konyaaltı İlçesi ormanlık alana götürülen Veziroğlu'nun sırtına M.A. tarafından büyük bir kayayla vurulduğu, B.E.'nin telli kabloyla maktulü boğduğu, bu sırada N.K.'nin Veziroğlu'nun bacağına elektrikli şok uyguladığı, S.Y.'nin ise kablonun çekilmesine yardım ettiği öne sürüldü. Cinayette kullanılan suç aletlerini yakan şüphelilerin, daha sonra Veziroğlu'nun üzerinde bulunan tabanca, cep telefonu, çakmak ve gümüş tesbihini aldıkları ortaya çıktı.  
CESEDİN YERİ 3 KEZ DEĞİŞTİ 
Veziroğlu'nu öldürdükten sonra önce Konyaaltı Bölgesi'nde ormanlık alana bırakan şüphelilerin, yakalanma korkusu yüzünden kiraladıkları otomobile aldıkları cesedi saatlerde bagajda gezdirdikten sonra Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Tekirova Mahallesi'nde ormanlık alana bıraktığı belirlendi. Ertesi gün yine Erdoğan Veziroğlu'nun cesedini bulunduğu yerden alan şüphelilerin, bu kez Kepez İlçesi Varsak Mahallesi'ndeki tarihi höyüğün içine attığı ortaya çıktı. Veziroğlu'nun kalan elbiselerini başka bir alanda yakan şüphelilerin, olay yerine bir gün sonra giderek, 'dilek taşı atıyoruz' bahanesiyle höyüğün büyük bölümünü doldurduğu belirlendi. 
Veziroğlu'dan alınan tesbihin 'hatıra' diye polis memuru E.D.'ye verildiği, tabancasının ise S.Y.'de olduğu ortaya çıktı. Operasyonla gözaltına alınan N.K., S.Y., E.D., M.A., B.E., E.S.Y., S.T. ve Ö.A.G., ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaErdoğan VeziroğluKepez
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