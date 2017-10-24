10 gün önce evlenmişlerdi! Dehşet saçtı...

OLAY, Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde bir evde akşam saatlerinde yaşandı. 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 haftalık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 AĞUSTOS'TA EVLENME TEKLİF ETMİŞ!

Olayda tutuklanan Cihat Y.’nin eşine 14 Ağustos tarihinde arkadaşlarıyla planlayarak gerçekleştirdiği evlenme teklifini sosyal medya üzerinden paylaştığı görüldü. Videoda evlenme teklifine şaşıran Gizem Y.'nin ise Cihat Y.’e sarıldığı görülüyor.

Mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaşan çiftin yaklaşık 70 günün ardından boşanma aşamasına geldikleri iddia ediliyor. 6 haftalık hamile olduğu öğrenilen Gizem Y.’nin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde tedavisi sürüyor. Öte yandan sanık Ciyat Y.’in sosyal medya hesabında paylaştığı ve üzerinde ‘Sana söylenecek söz yok. Hayat, seni senin gibilerle karşılaştırsın” fotoğrafı yönelik yazmış olduğu “Yaşattığınız ne varsa birgün bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Buda size verdiğim son namus sözü olsun” yazı ile dikkat çekti.

'ELİNDEN ZEHİR OLSA İÇERİM' YAZMIŞ

Sanık Cihat Y.'in bıçakladığı eşi Gizem Y.'yi isterken içtiği baharatlı ve tuzlu kahveyi içerken çekilen görüntüyü sosyal medyaya yükleyerek üzerine 'Elinden zehir olsa içerim hatun' yazması dikkat çekti. Zanlı, kahveyi içtikten yaklaşık 20 gün sonra vahşice eşini bıçakladı.

Cihat Yamak’ın annesi Nergis Yamak ise oğlunun olaydan 10 gün önce gelininin hamile olması nedeniyle nikah kıydırdıklarını ve düğünü de daha sonra yapacaklarını söyledi. Yamak genç kadının bebeği aldırmak istemesi üzerine tartışma yaşadıklarını öne sürdü.