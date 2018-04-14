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1 milyon lira ödülle aranıyordu! Yakalandı...

1 milyon lira ödül ile aranan DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu, Hatay'da yakalandı

1 milyon lira ödülle aranıyordu! Yakalandı...

1 milyon lira ödül ile aranan DEAŞ'lı terörist Mehmet Abitoğlu, Hatay'da yakalandı

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:50
1 milyon lira ödülle aranıyordu! Yakalandı...
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HATAY'da, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DEAŞ terör örgütü üyesi Mehmet Abitoğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik istihbari çalışmaları sonunda Hatay'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan "Ebu Eymen" kod adlı Mehmet Abitoğlu (31) yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abitoğlu, tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞlı Terörist Mehmet AbitoğluHatay
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