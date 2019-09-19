1 milyon cinsel güç hapı kadar madde: 'Çayıma, çorbama katıyordum'
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda, bir evde cinsel gücü arttırıcı hapların ham maddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 1 milyon hap üretilebilecek kadar olan sildenafil maddesini günlük olarak çayına, çorbasına katarak kendi kullandığını ileri sürdü. Operasyon polis kameralarına yansıdı
İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de bir kişinin elinde 1 milyondan fazla cinsel güç arttırıcı hap üretebilecek ham madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple şüpheli Mehmet E.'nin adresini tespit ederek 17 Eylül'de baskın düzenledi. Yapılan baskında yasadışı yollarla yurda sokulduğu belirlenen 58 kilogram sildenafil ile çeşitli markalara ait 825 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli Mehmet E. yakalayarak gözaltına aldı.
Çayına, çorbasına katıyormuş
Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden Mehmet E., emniyetteki ifadesinde yasadışı yollardan getirdiği ilaç hammaddesinin satışını yapmadığını, günlük birer kaşık halinde çayına çorbasına katarak kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi.
1 milyon hap üretilebilir
58 kilogram sildenafil ile yaklaşık olarak 1 milyon cinsel içerikli hap üretilebileceği öğrenilirken, Mehmet E. hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçlarından işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin eve gelmesi ve yaptığı aramalarda kutular içinde bulunan cinsel içerikli ilaç hammaddesi ele geçirilmesi kaydedildi.
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