1 haftada 3 hırsızlık Alanya Cezaevi'nde bitti

MANAVGAT'TA son 1 hafta içerisinde 3 ayrı iş yerinden sadaka kutuları çalınması olayıyla ilgili harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit eden polis ekipleri, önce bir eczane, ardından veresiye ekmek aldığı bir fırın ve son olarak da bir lokantadaki sadaka kutusunu çalan Serdar E. isimli şüphelinin Sarılar Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınarak Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen Serdar E, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 10:28