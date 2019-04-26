1 haftada 3 hırsızlık Alanya Cezaevi'nde bitti

Manavgat'ta 1 haftada 3 ayrı iş yerinden sadaka kutusu çalan şüpheli, polisin evine yaptığı baskınla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi

1 haftada 3 hırsızlık Alanya Cezaevi'nde bitti
banner404

MANAVGAT'TA son 1 hafta içerisinde 3 ayrı iş yerinden sadaka kutuları çalınması olayıyla ilgili harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin eşkalini ve kimliğini tespit eden polis ekipleri, önce bir eczane, ardından veresiye ekmek aldığı bir fırın ve son olarak da bir lokantadaki sadaka kutusunu çalan Serdar E. isimli şüphelinin Sarılar Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınarak Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen Serdar E, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi. 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 10:28
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu acı...
Cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu acı...
  1. SAĞLIK

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479