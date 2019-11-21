banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğretmenlere 24 Kasım jesti

ALANYA 21.11.2019, 10:38
Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğretmenlere 24 Kasım jesti