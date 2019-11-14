ZMO Başkanı Şahin, yeniden aday oldu

ZMO Antalya Şubesi başkanlığını 2 yıldır yapan Vural Şahin, 21-22 Aralık 2019 tarihinde yapılacak seçimlerde başkanlık için yeniden aday olacağını kaydetti. Diğer adaylara başarı dileyen Şahin, genç, kadın erkek sayısının hemen hemen aynı sayıda olduğu bir liste ile seçimlere gireceğini belirtti. Şahin, "Görev süremizce herkese eşit mesafede davrandık ve kimseyi ötekileştirmedik. Şube başkanı olarak hiçbir zaman odamızı kendim için bir basamak olarak görmedim. Umarım iki dönem adaylığımın söz konusu olduğu önümüzdeki seçimlerimizde de siz değerli meslektaşlarımın oyları ile takdir görür ve bir dönem daha sizleri temsil etmek anlamında şube başkanlığımı layığı ile yaparım" dedi.