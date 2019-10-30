Zirvede Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

KEMER'DE 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Murtaza Dayanç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ile Mustafa Duran tarafından kurulan Kemer Doğa Yürüyüşçüleri ekibi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'ndan 35 kişilik ekiple başlayarak, yaklaşık 8 kilometre yürüyerek Çalış Tepesi'nin zirvesine çıktı. Burada Kemer ilçe merkezinin panoramasında önce Atatürk posteri, ardından da Türk bayrağı açan protokol üyeleri ve doğa yürüyüşçüleri saygı duruşunda bulundu daha sonra da İstiklal Marşı'nı okudu.