Zirvede çileli yaşam

SÖĞÜT Cuması Yaylası sınırları içerisinde yer alan, Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte mahalle statüsüne geçen, serin havasından dolayı yazlıkçılara da mekân olan Kuzca Köyü'nde yaşam çekilmez hale geldi.

SU, ELEKTRİK, DOKTOR YOK

Mahalleye dönüştürüldükten sonra Kumluca'ya bağlanan Kuzca'da yaşayan yerli halk, içme ve kullanma suyuna hasret kaldı. Mahalleli sık sık kesilen elektrik yüzünden de geceleri gaz lambası ve mum ışığında geçiriyor. Köylü sağlık ocağı binası yapmasına rağmen doktor ve hemşire gönderilmiyor.

Kuzca sakinleri, yaz aylarında Antalya'nın sıcağından bunalan ailelerin köyde ev kiraladığını, yazlık evlerine yerleştiklerini, nüfusun 3 bine dayandığını hatırlatıp, işkenceye dönüşen çileli yaşamlarını şöyle anlattı:

"Evlerimizdeki musluklardan su damla şeklinde çıkıyor, ya da hiç akmıyor. Musluklar sanki kurudu. Mahalle meydanındaki çeşmeden ince sızıntı şeklinde akan suyu kovalarımıza doldurmak için saatlerce bekliyoruz. Susuzluk yetmez gibi elektrik de çok sık kesiliyor, enerji hatlarına saatler sonra akım veriliyor. Yaz aylarında buzdolaplarımızda yiyeceklerimiz bozuluyor, gecelerimiz karanlıkta geçiyor. Kuzca'ya yıllar önce yöre halkının katkılarıyla sağlık ocağı binası yaptık, bugüne kadar ne doktor, ne ebe, ne hemşire görevlendirildi. Hastalarımız, hamile kadınlarımız Antalya'daki hastanelere yetiştirilirken yollarda perişan oluyor. Yolda ölen insanlarımız da oluyor. Köyümüz mahalle statüsüne geçirildi, bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin günde bir-iki kez uğradığı otobüsünden başka hizmet görmedik. Kumluca ilçesine bağlanmamız, bizi belediye hizmetlerinden de yoksun bıraktı. Antalya- Kemer arasında kalan mahallemizin Antalya'ya bağlanmasını istiyoruz."