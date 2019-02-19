Ziraat Bankası seracılık toplantıları

ZİRAAT Bankası Seracılık Toplantıları, Antalya’da kent merkezindeki bir otelde, ziraat odaları, ticaret oda ve borsaları, Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlükleri, tarım kredi kooperatifleri, üretici örgütleri ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara bilgiler veren Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, 2011-2018 döneminde kredi kullanan üretici sayısının 3 milyona ulaştığını bildirdi. Pişmaf, kredisi devam eden üretici sayısının ise 676 bin olduğunu belirterek, bu 7 yıllık dönemde artışın ise yüzde 30 olduğunu vurguladı. Her 100 kişiden 98.5’unun kredisi ödediğini 1.5’unun ise gecikmeli olarak ödediğine değinen Pişmaf, erteleme ve yapılandırma şartlarının dışında üreticilerle baş başa görüşüp çiftçilerin sorununu çözmeye çalıştıklarını kaydetti. Antalya’da yayla seracılığına kayışın olduğunu ifade eden Pişmaf, cam örtüden ise naylon örtüye geçişin olduğunu söyledi.



'AMAÇLARI'

Seralarda ağırlıklı olarak domates,salatalık, biber patlıcan, karpuz ve muz üretildiğini bildiren Pişmaf,“ Verdiğimiz kredinin yüzde 80’i Akdeniz bölgesinde, bununda yüzde 50’sini Antalya oluşturuyor. Mersin ve Muğla takip eden iller. 770 bin dönüm kadar kayıtlı örtü altı olduğu belirtiliyor. Amacımız örtü altı tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kapasite kullanımın arttırılması, jeotermal kaynakların kullanılmasını arttırma, üretimde verimlilik ve karlılığın arttırılması, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır."ifadelerine yer verdi.



'YÜZDE 75'İNİ BANKA KARŞILAYACAK'

Pişmaf Üreticinin hangi harcamalarına kredi verileceğini, ise şöyle açıkladı,“ Yeni sera yapımı, kurulu sera alımı, modernizasyon ve onarım, ısıtma, soğutma nemlendirme, serada kullanılan ekipmanlar, kullanım ömrü 24 aydan uzun olan demirbaşlar. İşletme kredileri ise, tohum, fide, gübre, ilaç, enerji, ısıtma,soğutma, işçilik, nakliye gibi. Yatırım harcamalarının yüzde 75’ine kadar kredi vereceğiz. Yüzde 25’in ise üreticinin kendi karşılayacak.”



'ÖDEME KOŞULLARI'

Ödemelerden bahseden Pişmaf, “ Yatırım kredileri 2 yıla kadar ana para ödemesiz dönem, toplam yedi yıla kadar vade veriyoruz. Bu krediler yılda bir ödemeli, eşit ana para taksitli ödemeli, eşit taksit ödeme, esnek ödemeli olarak gerçekleşecek. Faizi yüzde 11 uyguluyoruz ama hazinenin desteğiyle bu oran yüzde 8.25 olarak gerçekleşiyor.” diye konuştu. Pişmaf, kredi değerlendirmelerinde yapı ruhsatı aranması uygulamasını kaldırdıklarını kaydetti. Amaçlarının hasar gören seraların biran önce ayağa kaldırılması ve üreticilerin yoluna devam etmesini sağlamak olduğunun altını çizen Pişmaf, yeni seraların ve yayladaki seraların kurulmasını teşvik etmek olduğunu kaydetti. Pişmaf, sübvansenin ise 2020 yılına kadar geçerli olduğunu sözlerine ekledi.



'KAYIT ÖNEMLİ'

Tarsim Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bulunan her üreticinin sigortadan faydalanabileceğini kaydetti. Değer, en çok karşılaştıkları risklerin ise dolu, fırtına, hortum ve su baskınının başı çektiğini ifade etti. Toplantı soru cevapla son buldu.