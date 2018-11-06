Zeytinpark, eğitimi sınıftan doğaya taşıyor

ATB öncülüğünde 2009 yılında kiralanan Zeytinpark, doğa temalı etkinliklerle halkı ve çocukları doğa ve oksijenle buluşturuyor. Antalya Valiliği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Zeytinpark A.Ş. arasında 2016 yılında imzalanan protokol çerçevesinde sürdürülen Doğa Akademisiyle binlerce çocuğun doğa eğitimi almasını sağlayan Zeytinpark, programına eklediği Doğa Atölyesi ile çocukları doğayla buluşturmaya devam ediyor.

DOĞA GÖNÜLLÜSÜ OLUYORLAR

Zeytinpark gönüllülerinin gözetimindeki öğrenciler, özel materyallerle oyunlar oynayıp zeytin ağaçları arasında keşfe çıkıyor. Yürüyüş sırasında topladıkları doğal malzemeleri kullanarak sanat çalışması yapan öğrenciler, kozalak boyama, yaprak baskı gibi aktivitelerle yaratıcılıklarını geliştiriyor. 1200 yaşındaki anıt zeytin ağacını ziyaret eden öğrenciler, doğayla uyumlu bir şekilde yaşamayı vurgulayan masal dinletisi ile etkinliklerini tamamlayarak doğada gün boyu zaman geçiriyor. Etkinlik sonunda ise tüm çocuklara doğa gönüllüsü olduklarını belirten rozet hediye ediliyor.

ÇOCUKLAR DOĞAYA DOKUNSUN

ATB ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, betonlaşan kentte özellikle çocukların doğa ile kucaklaşmasının önemini vurgularken, ağaca, taşa, toprağa, yeşile dokunan çocukların çevresini daha iyi algıladığını, özgüvenlerinin daha fazla geliştiğini kaydetti. Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ın başta çocuklar olmak üzere kent sakinleri ve dışarıdan gelen misafirlerle buluşturduklarını belirten Çandır, Doğa Atölyesi'nin okul çocuklarının yeşille buluşması için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti. Çandır, doğa kucaklaşmak isteyen herkesi Zeytinpark'a davet etti.