Yüzyılın definesinin çıktığı Arkeolojik Sit Alanı genişletildi

ELMALI'DA 1900 gümüş sikkeyi kapsayan 'Yüzyılın Definesi' olarak adlandırılan ve paha biçilemeyen definenin bulunduğu Bayındır'da, yeni antik kalıntılar ve tümülüslerin bulunması nedeniyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı genişletildi. Kurul kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bölgede yürütülen kazı çalışmalarında antik döneme ait büyüklü küçüklü tümülüsler, yapı kalıntıları, seramik parçalar gibi eserler bulundu.

Bölgede çıkartılan en önemli eser olan Elmalı sikkeleri ise 18 Nisan 1984 tarihinde gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda bulunmuş ve yurtdışına kaçırılmıştı. Elmalı sikkelerinin Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili mücadele, 1988 yılında Los Angles ve Zürih'te çeşitli müzayedelerde 16 sikkenin satışa çıkarılmasına karşı Türk hükümetinin avukatları aracılığıyla satışı durdurmasıyla başladı. 1993 ve 1996 yıllarında iki sikke Türkiye'ye hibe edildi.

Definenin büyük bölümünün ABD'li işadamı William Koch ve şirketlerince satın alındığının belirlenmesi üzerine ABD'nin Macahussets Eyalet Mahkemesi'ne açılan dava sonucu 1999 yılında 1661 sikke daha Türkiye'ye getirildi. Böylece toplamda 1900 sikkenin 1679'u geri getirildi. Getirilen sikkeler, Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başladı. 2009 yılında ise ait olduğu topraklara Antalya'ya getirildi. 2009'dan bu yana Yüzyılın Definesi'ne ait 1679 sikke Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Definenin geri kalan 221'inin nerede olduğu bilinmiyor.