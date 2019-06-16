Yürüyüş yasağına, kadın platformundan tepki

KENTTE 'Onur Haftası' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapmak isteyen LGBT'lilere, Antalya Valiliği tarafından izin verilmedi. Yasak nedeniyle bu yıl 3'üncüsünü planladıkları yürüyüşü gerçekleştiremeyen LGBT'lilere, Antalya Kadın Platformu destek oldu. Dernek binasında Antalya Kadın Platformu adına açıklama yapan Dilek Eldeniz, birçok ildeki yasaklamanın kimseye fayda getirmeyeceğini savunarak, "Uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre suç işleyen Antalya Valiliği bu kararı geri çekmelidir. 'Onur Yürüyüşü' anayasal haktır. Hiç kimsenin iade özgürlüğümüzü engelleme hakkı yoktur. Hafta boyunca bulunduğumuz her alana gökkuşağı renklerini de götüreceğiz" dedi. LGBT'lilerin sembolü olarak bilinen gökkuşağı bayrağındaki 8 renkten pembe cinsiyeti, kırmızı yaşamı, turuncu iyiliği, sarı güneş ışığını, yeşil doğayı, turkuaz sanatı, nil mavisi ahengi ve mor canlılığı temsil ediyor.