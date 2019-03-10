'Yurttan Sesler' konserine hazırlık

MURATPAŞA Belediyesi Kültür Salonu'nda 12 Mart Salı akşamı saat 20.00'de düzenlenecek konser için hazırlık çalışmaları aralıksız sürüyor. Nurdan Ayhan yönetimindeki Türk Halk Müziği Topluluğu, Antalya'da yaşamını sürdüren emekli TRT sanatçısı Yıldız Ayhan ile hayatta olmayan eşi emekli TRT sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan'ın zihinlerde yer etmiş, dillerden düşmeyen türkülerini seslendirecek.

KONSER AYHAN'IN JÜBİLESİ

Eski gazinolar tadında gerçekleşecek konserde yorumlanacak türkülerle ilgili canlandırma da yapılacak. Nurdan Ayhan, "Amacımız geçmişteki kıymetli seslerle gençlerimizi buluşturmak, o günleri yaşamış türkü severlere geçmişe yolculuk yaptırmak. Konserimizin içinde halk dansları, danslar, düetler, tiyatro sahneleri de yer alacak. Bu konserimiz annem Yıldız Ayhan'ın jübilesi olacak" dedi. Bazı ünlü sanatçıların da davet edildiği konserde Yıldız Ayhan ile Ahmet Gazi Ayhan'ın 30 kadar eseri yorumlanacak. Konserde, Yıldız Ayhan da sahne alacak. Ahmet Gazi Ayhan'ın da TRT'nin 'Yurttan Sesler' programında yer almış iki türküsü, kendi sesinden banttan yayımlanacak. Konserde Yıldız Ayhan ile Ahmet Gazi Ayhan'ın unutulmayan türkülerinden 'Neyleyim', 'Dondurmacı', 'Keklik', 'Kahbe Felek', 'Oy Liman', 'Taşa Basma İz Olur', 'Uykuda mısın Sevgili Yârim', 'Bir Of Çeksem', 'Hozalı Gelin' ve daha birçok türküye yer verilecek.