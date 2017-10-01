Yurtlarda büyüdü: Şimdi yurt çocuklarının "Şerife Annesi" oldu

ANTALYA'DA üç kız kardeşiyle yetiştirme yurdunda büyüyen 41 yaşındaki Şerife Demiralay Sarı, altı yıldır başkanlığını yürüttüğü dernekle yurttan ayrılmış kişiler ile yurttaki çocukları bir araya getiriyor, mağdur olanlara maddi destek sağlıyor.

Antalya'da yaşayan Sarı'nın hayatı babasının vefatının ardından değişti. Annesinin de rahatsızlığı nedeniyle üç kız kardeşiyle Burdur Kız Yetiştirme Yurdunda büyüdü.

Üniversite mezunu Sarı, kendisi gibi yurtta büyüyen öğretmen Okay Sarı ile hayatını birleştirdi ve bir kız çocuğu oldu.

Sarı, bir süre sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğünün yetiştirme yurdundan ayrılanlar biriminde görev yapmaya başladı.

Yurttan ayrılanlarla sürekli iletişim halinde olan ve onların yaşadığı sorunları fark eden Sarı, 1996 yılında beraberindekilerle Antalya Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneğini kurdu.

Derneğin 6 yıldır başkanlığını yürüten Sarı, gösterdiği sevgi ve ilgiden dolayı kısa sürede yurt çocuklarının "Şerife annesi" oldu.

Yurttan ayrılan 11 gencin düğününü yaptı

Dernek aracılığıyla yurttan ayrılan çok sayıda kişinin evlenip mutlu bir yuva kurmasını sağlayan Sarı, öğrencilere de burs vererek eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Konaklayacak yerleri bulunmayan yurttan ayrılan bazı öğrencileri de dernek binasında misafir eden Sarı, düzenlediği gezi ve pikniklerle de yurttan ayrılanların kaynaşmalarını ve moral bulmalarını sağlıyor.

Sarı, çeşitli etkinliklerle yurt çocuklarıyla devlet korumasından ayrılanlar arasında köprü oluyor.

Şerife Demiralay Sarı, yaptığı açıklamada, yurttan ayrıldıktan sonra hiçbir zaman yurt çocuklarıyla bağlantısını koparmadığını söyledi.

Çalıştığı birim aracılığıyla yurtta büyüyenlerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Sarı, onları en iyi kendisinin anladığını dile getirdi.

Onların hayatta yalnız olmadıklarını hissetmemeleri için koşturduğunu anlatan Sarı, dernek aracılığıyla yurttan ayrılanların topluma uyumunu sağlamaya çalıştığını vurguladı.

"Kendimi onların hayatlarının bir parçası gibi hissediyorum"

"Bütün çabalarım onların gülümsemesi için." diyen Sarı, şunları kaydetti:

"Yurttan ayrılan kardeşlerimin benim de olduğu gibi ya aileleri yok ya da aileleriyle görüşmüyorlar. Onların ailesi, annesi gibi oldum. Bana bütün dertlerini anlatıyorlar. Onlara rehberlik ediyorum. Yetiştirme yurdunda kalma sebeplerimizden dolayı oradaki kardeşlik bağlarımız çok kuvvetli. Birbirimizin hatalarını örtebilir, uyarabiliriz. Kardeşlerime yardım edince çok mutlu oluyorum. Kendimi onların hayatlarının bir parçası gibi hissediyorum. Yurttan ayrılanlarla yurttaki çocukları ziyaret ediyoruz. Onlarla oyun oynuyor, resimler yapıyoruz. Her iki taraf da çok mutlu oluyor."

Yetiştirme yurdunda büyüyen Alptuğ Alp ise Akdeniz Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünü okuduğunu ifade etti.

Kayseri'den Antalya'ya gelince konaklama sorunu yaşadığını aktaran Alp, "Biraz araştırdıktan sonra Şerife anneyi buldum. Anne diyorum çünkü benim annem gibi oldu. Her konuda annelik yapıyor. Benim için koşuşturuyor, çabalıyor. Konaklama ve maddi sorunlarımı çözdü. Onun sayesinde eğitimime devam ediyorum." diye konuştu.