Yurt dışına kaçırılan eserlerin geri dönüşü için turistlerden imza toplanacak

ANTALYA Tanıtım Vakfının yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için başlattığı “Eserler ait olduğu yerde güzeldir” projesinin gelen ziyaretçilere tanıtımı için turist rehberlerine proje anlatıldı. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne kurulan Nereidler Anıtı önünde düzenlenen programa ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, ATAV Yönetim Kurulu üyeleri Recep Yavuz, Murat Hatipoğlu, Alperen Erkazancı ve çok sayıda rehber katıldı. NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz koordinasyonunda düzenlenen programda, rehberlerden projeyi gelen turistlere aktarmaları ve kampanyaya destek vermeleri talep edildi.

ATAV Genel Sekreteri Recep Yavuz, ATAV’ın amacının tarihi değerlerin doğdukları topraklarda daha önemli olduğunu belirtmek ve Türkiye’den izinsiz götürülen eserlerin tekrar Türkiye’ye gelmesini sağlamak olduğunu belirtti. Yavuz, "Bununla ilgili bazı eleştiriler oluyor, bırakın olduğu yerde dursun biz onu koruyamayız gibi düşünceler öne sürülüyor. Teknoloji çağında koruyamayız düşüncesi çok yanlış. 4 sene önce izinsiz götürülen eserlerin listesini çıkarmıştım. Örneğin Amerika’da 16 tane yazılı Lidya mezarı, Almanya’da Zeus Sunağı, İngiltere’de Nereidler Anıtı, Danimarka’da sfenksler, Fransa’da İznik çinileri, İtalya’da Lidya yazıtı, Yunanistan’da Truva’daki birçok eserimiz, Hırvatistan’da 115 sikke, İskoçya’da altın çelengimiz, Portekiz, Ukrayna ve Gürcistan’da da çeşitli eserlerimiz var. Pes etmeyelim, sesimizi yükseltelim. Tur rehberlerimizin her birinden en az 100 tane turistten imza kampanyasına imza atmaları yönünde destek istiyorum” dedi.



“Eserleri doğduğu topraklara iade edelim”

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise bir yıl süren proje çalışması ve izin alma süreci sonunda proje açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ege, “Eserler ait olduğu yerde güzeldir diyoruz, bu hangi ülkede çıktıysa orada kalsın ve orada sergilensin demektir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü de (UNESCO) yürütmüş olduğu bir çalışmayla izinsiz el değişimine tamamen karşıdır. Venedik Tüzüğü ve Malta Sözleşmesi’nde de anıtların doğdukları yerde korunması kuralı benimsenmiştir. Herhangi bir diplomatik kriz istemiyoruz, suçlama da yapmıyoruz. Sadece diyoruz ki eserler ait olduğu topraklarda güzeldir, lütfen eserleri doğduğu topraklara iade edelim. Aynı zamanda bakanlığın çalışmalarına da katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı bir çalışma üç gün önce gazete sayfalarına yansıdı. Perge’den Belçika’ya götürülen Thyke Heykeli'nin iadesi için çalışmalar başlatıldı, Thyke Heykeli bizim proje kapsamında tanıttığımız yurt dışında bulunan eserler arasında da yer alıyor. Sizlerden Change org’da başlattığımız imza kampanyasına destek vermenizi istiyoruz, amacımız bir yıl sürecek proje sonunda UNESCO’ya 1 milyon imzayı iletmek” dedi. Program sonunda rehberlere proje kapsamında oluşturulan kartpostallar ve broşürler dağıtıldı. "Eserler ait olduğu yerde güzeldir" projesi için düzenlenen imza kampanyası, bir yıl süreyle Change org’da devam edecek.