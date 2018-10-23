YÖREX start verdi  

BU yıl 9'uncu kez düzenlenen YÖREX'e 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. 500'e yakın katılımcının yer aldığı YÖREX'te 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Fuarda Alanya’nın coğrafi işaretli ürünleri ve Alanya’ya özgü ürünler kurulan stantla tanıtılıyor. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve diğer sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla kurulan stant, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

2010 yılında 24 bin ziyaretçinin gördüğü YÖREX'te bu yılki ziyaretçi hedefi 200 bin. Yöresel lezzetlerden el emeği göz nuru eserlere binlerce ürünün sergileneceği fuarda, coğrafi işaret tescili almış yüzlerce ürün de ziyaretçilere sunulacak. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Anadolu'nun 12 bin yıllık geçmişinin gün yüzüne çıktığı YÖREX'te, 5 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 16:41