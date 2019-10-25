YÖREX'e iki günde 80 bin ziyaretçi
Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), iki günde 80 bin ziyaretçi sayısını aştı.
ATB'nin 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncusunu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlediği YÖREX, 23 Ekim'de kapılarını açtı. 81 ilin katıldığı YÖREX, açılışının ilk iki gününde rekora imza attı. ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 467 katılımcının yüzlerce yöresel ürünü sergilediği fuarın ilk iki gününde, 80 bin ziyaretçi sayısının aşıldığını söyledi. Türkiye'nin 7 bölgesinden onlarca ilden getirilen yöresel lezzetler ve değerlerin sergilendiği fuarı, 5 gün boyunca 250 bin kişinin ziyaret etmesini hedeflediklerini hatırlatan Ali Çandır, "İlk iki günkü 80 bin ziyaretçi sayısı 5 gün sürecek YÖREX için hedeflediğimiz 250 bin rakamını aşacağımızı gösteriyor. Fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına ve diğer illerimizden katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Çandır, 27 Ekim tarihine kadar devam edecek fuara herkesi davet etti.
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