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Yöreler Renkler’de Antalya lezzetleri

Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Yöreler Renkler Festivali’nin 4’üncü gününde barış, dostluk ve kardeşlik rüzgarları Akdeniz’den Ege’ye esti

Yöreler Renkler’de Antalya lezzetleri

Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Yöreler Renkler Festivali’nin 4’üncü gününde barış, dostluk ve kardeşlik rüzgarları Akdeniz’den Ege’ye esti

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:56
Yöreler Renkler’de Antalya lezzetleri
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MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, yöresel Antalya lezzetlerini tanıtıldığı dernek stantlarını gezdi. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Cephaneci’nin kendisinin hazırladığı hibeşin tadına baktı ardından dilimlenmiş ekmeklere Antalya’ya özgü, kahvaltılarda da yenen hibeşi sürerek festivale gelenlere ikram etti.

İnceliği test edildi

Başkan Uysal, ardından Elmalı Değirmeni Serpme Börek’in sahibi Ali Murat Hizay’ın şovunu izledi. Hizay, elde savurarak açtığı serpme börek hamurunun inceliği hamur altına Turunç Masa logosu konularak test edildi. Testten ‘mükemmel’ derecesiyle geçen hamurla Başkan Uysal ve Hizay, tahinli serpme börek yaptı.

İlçelere yolculuk

Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nda 3’ncü Yöreler Renkler Festivali, Yenikapı Müzik Grubu Kipranoz ve ardından moderatörlüğünü Himmet Cansız’ın yaptığı, Sami Demircioğlu, Abdullah Gencer ve Kaşık Ekibi ve yöresel çalgılarla Remzi İşbilir, Ahmet Erarslan, Vedat Yılmaz Karakaya, Emin Kök’ün sahne aldığı ‘Antalya ilçelerine yolculuk’ programıyla devam etti.

Dünyaya örnek

Başkan Uysal, “Burada sevgi, saygı var. Buraya gelmek sevgiyi, saygıyı, komşuluğu arttırıyor. Hem de tüm dünya da. Buna çok ihtiyaç var. Bizim temel ihtiyaçlarımızdan birisi de budur” dedi.

Muratpaşa’da bu kültürü oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Uysal, “Sadece iyi asfalt üretmekle, iyi park yapmakla, sadece konteynır üretmekle, sadece sosyal hizmet üretmekle kalmıyoruz. Bütün komşularımıza eşit mesafeden yaklaşıyoruz. Bütün komşularımızı sadece kucaklamayıp sarıp sarmalıyoruz. Hiç bir ayrım olmadan, bütün komşularımızın yaklaşımları bizim başımızın tacıdır. Bütün dünya Muratpaşa’yı örnek alsın.”

Yöreler Renkler Festivali’nde 4’üncü gün Nursaç Doğanışık konseriyle sona erdi.

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Yöreler Renkler’Antalya LezzetleriMuratpaşa Belediyesi
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