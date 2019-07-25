Yollarda bakım ve onarım yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yolların daha konforlu ve güvenli olması için 8 mahallede yol bakım, onarım çalışması yapıyor.

Yollarda bakım ve onarım yapılıyor
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi bir yanda yeni yollar açarken, diğer yanda da mevcut yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Finike'de Yazır (Ördübek), Çamlıbel, Dağbağ, Ernez, Gökbük, Gökçeyaka, Alacadağ, Asarönü yollarında bakım, onarım ve yama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler özellikle yaylalara çıkan yolların bozuk olan kısımlarında yama çalışması yaparak yolu daha konforlu hale getiriyor. Yazır Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasını yakından inceleyen mahalle sakini Abdullah Taşkın (66), “Yolumuzun yarısı yoktu. Araçlar hasar görüyordu. Çalışmalardan dolayı Başkan Muhittin Böcek ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

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