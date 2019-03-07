Yola yuvarlanan dev kayalar parçalanıp kepçelerle taşındı

Akseki karayolu 14. kilometresinde yola yuvarlanan kayalar, karayolları ekipleri tarafından temizleniyor. Karayolları ekipleri dev kayaları ekskavatörle kırarak kepçelerle taşırken bölünmüş yolda devam eden çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak tek şeritten veriliyor.

Yola yuvarlanan dev kayalar parçalanıp kepçelerle taşındı
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SEYDİŞEHİR-Akseki karayolunun 14. kilometresi dün sabah saatlerinde yola yuvarlanan kayalar nedeniyle kapandı. Antalya’ya gidiş istikametine yuvarlanan kayalar nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda karayolları ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi trafiğe açılabildi. Ekipler, yola başka kaya parçalarının da düşme ihtimali üzerine temizleme çalışmalarını tek şeritten sürdürüyor. 

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