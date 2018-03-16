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Yine Antalya falezler, yine can pazarı!

Antalya’da iddiaya göre eşiyle tartıştığı için falezlerden atlamak isteyen genç, polis tarafından kurtarıldı.

Yine Antalya falezler, yine can pazarı!

Antalya’da iddiaya göre eşiyle tartıştığı için falezlerden atlamak isteyen genç, polis tarafından kurtarıldı.

16 Mart 2018 Cuma 11:20
Yine Antalya falezler, yine can pazarı!
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OLAY, Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi üzerindeki falezlerde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 24 yaşındaki Sedat K., tartıştığı eşinin evden ayrılması üzerine falezlere gelerek intihara kalkıştı. Bu sırada şahsı görenler 112 Acil servisi ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna edebilmek için yaklaşık 2 saat dil döktü ancak başarılı olamadı. Karısının yanına gelmesini isteyen şahsı bu sefer Cinayet Şube amirliğinden bir polis memuru telefonla konuşarak ikna etmeye çalıştı. Tüm ikna çabalarına aldırış etmeyen şahsı, telefonda görüştüğü polis memuru dalgınlığından faydalanıp uçurumun kenarından alarak kurtardı.


Sinir krizleri geçiren Sedat K., ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifade için polis karakoluna götürüldü

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