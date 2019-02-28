Yılın ilk sergi heyecanı

ANTALYA Sanatçılar Derneği (ANSAN) Sanat Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl ile Yediarıklar Sanat Grubu Başkanı ressam Nuri Sezen birlikte kesti. Çakcıl, sergilenen yağlıboya çalışmaları hayranlıkla inceledi, eser sahiplerini kutladı. Sezen ise "Bu yılki konseptimiz yaşadığımız şehir Antalya" dedi. Sezen, doğal güzelliklerin, tarihi zenginliklerin, şehir ve köylerdeki sosyal yaşamın tuvallere aktarıldığını söyledi. 'Antalya' konulu resim sergisine ressamlar Nuri Sezen, Nuran Yılmaz, Sedat Cantürk, Nadire Sönmez, Aygün Turgut, Demet Emre, Eser Sadak, Gülten Şenen, Hacer Kaplan, Aliye Eskioğlu, Didar Büyükkara, Hacer Kaplan, Nihal Üçyıldız, Şebnem Gültekin, Şerife Özkaymak, Şevkiye Dıraz, Şule Kağnıcı, Türkan Esmer, Yüksel Turgay, Zafer Orhun, Zeynep İnan eserleriyle katıldı. Yediarıklar Sanat Grubu'nun 30 yağlıboya çalışması eserlerinden oluşan sergisi 5 Mart Salı gününe kadar açık kalacak.