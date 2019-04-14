Yıldız sporcular Rıza Kayaalp'ın mutluluğuna ortak oldu

KEMER'DE düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası'na Türkiye adına katılan yıldız sporcular, yapılan maçların ardından soluğu hocalarıyla birlikte konakladıkları otelin toplantı salonunda aldı ve Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Rıza Kayaalp'in maçını beklemeye başladı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde eden Kayaalp'in sevincine ortak olan genç sporcular, birincilik kürsüsüne çıkan milli sporcuyla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Genç sporcular Kayaalp'in kazandığı madalya sayısını elleriyle göstererek objektiflere de poz verdi.



"ÇOK DUYGULANDIRDI"

Turnuvaya katılan sporcularla aynı salonda müsabakayı izleyen Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, "Gerçekten çok gururlandık, halen de tüylerim diken diken. Kolay bir şey değil. Rıza kardeşimiz 9'uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu daha önce Hamza Yerlikaya kardeşimizdeydi 8 kez Avrupa Şampiyonluğuyla. Evet Rıza bugün bu rekoru kırdı. 9'uncu Avrupa Şampiyonluğunu kazandı. Bizler de bu çok önemli başarıya tanıklık ettik bugün. Çok duygulandırdı. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan bize bu duyguyu yaşattığı için" dedi.



"EN ÖNEMLİSİ 2020"

Tüm ekip arkadaşlarıyla Rıza Kayaalp'i seyrettiklerini ve çok sevindiklerini kaydeden Tahir Yılmaz, "Özellikle bu son Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde toplamda şu anda bayağı madalya aldık. Sayamadık demeyeyim ama yarın da finallerimiz var. 3- 5 müsabakamız var. Yani tarihi bir başarı diyebiliriz. Onun için tüm ekibi, tüm sporcu kardeşlerimi, federasyon başkanımızı ve ekibini, bizler de ekibin bir parçasıyız elimizden geldiği kadar güreşe destek olmaya çalışıyoruz. Güreşi en iyi seviyelere çıkartmak en önemli hedefimiz, arzumuz, amacımız. Bu doğrultuda da Allah'a çok şükür hedeflerimize ulaşıyoruz, ulaştık diyebiliriz ama en önemlisi 2020. Olimpiyatlarda bizim sporcularımız yine kürsünün en üst basamaklarında yer alacaklarına inanıyorum. Son geçen olimpiyatlarda ülkemiz 8 madalya almıştı. Bunun 5'ini güreş olarak kazanmıştık. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda bu hedefimiz 5, 6, 7, 8 olacak. İnşallah o doğrultuda da çalışmaya devam ediyoruz. Sporcu kardeşlerimi, oradaki bütün emeği geçen diğer arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.