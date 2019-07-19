Yıldız Melekler, harikalar yarattı

MURATPAŞA Belediyespor'un deneyimli antrenörü Birol Ünsal'ın başantrenörlüğünü yaptığı U19 Kadın Hentbol Milli Takımı, Litvanya'da devam eden 2019 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2'nci klasman grup maçlarını tamamladı. Muratpaşa Belediyespor'dan 6 oyuncunun bulunduğu Milli Takım, Çek Cumhuriyeti, Faroe Adaları ve Kosova'yla aynı grupta yer aldı. Paşanın Meleklerinden Kaleci Öznur Özdemir, Betül Karaaslan, Zeynep Ersöz, Ayşenur Sormaz, Eda Nur Kılıç ve Beyzanur Türkyılmaz'ın yer aldığı Milli Takım, grup maçlarında ilk olarak Kosova'yla karşı karşıya geldi. Milliler, karşılaşmadan 28- 24 galip ayrılırken Eda Nur Kılıç 6, Ayşenur Sormaz 4, Beyzanur Türkyılmaz 2 sayı üretti.

Şampiyonanın ikinci maçında Faroe Adaları'yla karşı karşıya gelen Milliler, bu karşılaşmayı da 29-25 kazanarak yarı finale adını yazdırdı. Kaleci Öznür Özdemir, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilirken maçta Edanur Kılıç 6, Beyzanur Türkyılmaz 5, Ayşenur Sormaz da 1 sayı yaptı. Yıldız Milliler, grubun son maçında ise Çek Cumhuriyeti'yle karşılaştı. Milliler, karşılaşmadan 28-20 mağlup ayrılırken Sormaz, attığı 7 golle karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.