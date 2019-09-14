Yıldırım yangına yol açtı
Kemer'de sabaha karşı yıldırımların etkisiyle çıkan orman yangınına helikopterler müdahale etti
ANTALYA 14.09.2019, 13:47
SABAHA karşı saat 01.00 sıralarında başlayan yağmur sırasında Ovacık Mahallesi'nin dağlık kesimindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilip yetkili makamlara bildirilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale edildi.
Kemer Sahili'nden dolum yapan 2 helikopter, yüzlerce metre yüksekteki vadide çıkan yangına müdahale etti. Saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
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