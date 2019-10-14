Yiğit ve Boztaş'tan tesis ziyareti
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtilen muz sarartma ve paketleme tesisini ziyaret etti.
KAYMAKAM Mustafa Yiğit ve MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda üyesi bir gruba ait muz sarartma ve paketleme tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundular. Kaymakam Yiğit ve Başkan Boztaş'a tesisi gezdiren firma sahibi Şevki Öncel, tesisin işleyişi ve kapasitesi hakkında bilgiler verdi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
170 dönüm kapalı sera içerinde muz üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Şevki Öncel, 3 bin metrekare kapalı alanda yerli muz için Türkiye'nin en büyük sarartma ve paketle tesisini kurduklarını ve tesislerinin Avrupa'da bulunan yeni entegre tesisleri arasında yer aldığını söyledi.
'SAĞLIK VE HİJYENİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ'
Tesislerini insan sağlığını ön planda tutarak kurduklarını vurgulayan Öncel, "Tamamen sağlık konuları dikkate alınarak herhangi bir kimyasal kullanılmayan tek ve örnek bir tesistir. Tesislerimizde tamamen paslanmaz çelik kullandık. Paketlemede karton koliler kullanıyoruz. Sistemi kurarken felsefemizi sağlığı ön planda tutarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik" dedi.
GÜNLÜK KAPASİTE 100 TON
60 personelle hizmet verdikleri kaydeden Şevki Öncel, günlük sarartma ve paketleme kapasitelerinin 100 ton olduğunu söyledi. İlerleyen süreçte günde 200 ton sarartma ve paketleme kapasitesine artırabilecek kadar fiziki alt yapılarının da hazır olduğunu aktaran Şevki Öncel, "Bütün üreticilerin muzunu yerinden alıp tesisimize kadar taşıyoruz. Tesisimizde bunların hijyenik ortamda yıkama ve ebatlama işletimlerini gerçekleştirdikten sonra paketliyoruz. Paketlediğimiz ürünleri pazarın ihtiyacına göre sarartıp bekletiyoruz. Sahaya son tüketicinin ihyacına göre zincir marketler ve hal komisyoncularına sev ediyoruz" diye konuştu. Kaymakam Mustafa Yiğit ve MATSOF Başkanı Ahmet Boztaş, Şevki Öncel'e kente böyle bir tesisi kazandırdığı için teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.
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