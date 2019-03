Yeşile duyarlı kitap fuarı açıldı

ÇEVRECİ, paylaşımcı ve sosyal içerikli çalışmalarla kitap severlere bu yıl bambaşka bir fuar konsepti sunacak olan 2. Kepez Kitap Fuarı açıldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde kapılarını kitap severlere aralayan fuarın açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak katıldı.

Geçen yıl 380 bin ziyaretçi

Kepez’in bu yıl portakal kokulu fuarının açılış konuşmasını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı. Kitap fuarının bu yıl ikinci kez kapılarını açtığına değinen Tütüncü, “Geçtiğimiz yıl bu kongre merkezinde 380 binden fazla kitap severi 10 gün boyunca ağırlayan 1. Kepez Kitap Fuarı başarılı bir çalışma olmuştu. Bir sonraki yılda da hareketli heyecanlı özel etkinliklerle dolu, çıtasını da gün geçtikçe artırır bir biçimde misafirlerini bekleyecekti. Söz vermiştik. Bu yıl ki kitap fuarımıza geçtiğimiz yıldan daha büyük bir ilginin olmasını bekliyoruz. Bu yıl 200'ün üzerinde yayınevi 150'nin üzerinde imza günü ve söyleşi ile birlikte sadece bir kitap fuarı yapmıyoruz. 10 gün boyunca çok farklı bir kültür sanat etkinliği şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“Kitap Fuarının teması yeşil”

Önümüzdeki yıllarda Kepez Kitap Fuarı’nın çok daha gelişeceğine olan inancım sonsuzdur” diyerek sözlerine devam eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu yıl farklı bir şey yapacağız. Temamız yeşil, yeşile duyarlı bir kitap fuarı olacak. Kitap denilince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi çevre bilincidir. Ona vurgu yapma anlamında çok özel bir etkinlikle bu kitap fuarımız ile güzel bir portakal bahçesi kuracak. Şehrimizin nadide bir köşesinde Antalyamızın sembolü olan portakal ağacını çok daha farklı bir şekilde yaşatmak için vesile olacak” diye konuştu.

Karaloğlu: “Şehrinizdeki insanlara dokunmalısınız”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’da konuşmasına tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı ve “Kadınlar her daim bizim başımızın tacı” dedi. Belediye hizmetlerinde bir şehri imar etmenin önemli olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Belediye hizmetleri için parklar, yollar, kültür hizmetleri, imar planları yapmak yeterli midir? değildir . Şehrinizde yaşayan insanlara dokunmuyorsanız, onların kültürel hayatlarına, sanatsal faaliyetlerine katkı koyamıyor sanız, tam bir Belediye Başkanlığı yapmış olamazsınız. Antalya bu bakımdan Büyükşehir olarak, hem de Kepez Belediyesi olarak şanslı bir ilde yaşıyoruz. “ dedi.

“Kitap mirastır”

Kepez Belediyesi tarafından halkın kullanımına kazandırılan DokumaPark konusuna da değinen Vali Karaloğlu, Dokuma Fabrikasının halkın hizmetine kazandırılmasından dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. Kentin kültür ve sanat yaşamına bir belediye başkanının dokunuşlar yapmasının çok önemli olduğuna değinen Karaloğlu, “ Kitap insanların en büyük hazinesidir. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan en önemli şey kitaptır. Kitap mirastır. Kitap sevmek kitap kurdu olmak çok önemlidir. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü geçen yıl düzenlenen 1. Kepez Kitap Fuarı’nda hayaller satıyordu. Geçen sene ilk olmasına rağmen, 500 bin nüfusun yaşadığı bir ilçede, 380 bin kitapseveri, 10 gün kitap fuarında gezdirebilmek çok önemli bir başarıdır. “ diye konuştu.

“Sosyal medya dünyası”

Sosyal medya konusuna da değinen Karaloğlu, “Bilgiye ulaşmak çok kolaydır. Doğru bilgiye ulaşmak da bir o kadar zorlaşan bir çağda yaşıyoruz. Özellikle sosyal medyanın toplumları istediği gibi evirip çeviren bir dünyada yaşıyoruz. Onun için mutlaka okumalı, neyi okuyacağımıza da dikkat etmeliyiz. Özellikle sosyal medyada bize sunulan her bilgiye doğru diye yaklaşırsak o zaman birileri tarafından çok kolay yönetilir hale geliriz. Kitap fuarları bir toplumun geleceği için çok önemlidir. Belediye başkanımızı bu güzel etkinlikten dolayı kutluyorum” dedi.

“Kumbaraya kitap”

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile 2. Kepez Kitap Fuarı’nın kapıları kitap severlere açıldı. Açılışın ardından Kitap fuarını gezen Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü birlikte kitap kurmasına kitap attılar. Bir çok ünlü yazar katılacak Kepez Belediyesi, her yıl yeşil alan miktarını çoğaltarak sahip çıktığı, çevreci belediyecilik anlayışını bu yıl Kitap Fuarı’na da taşıdı. Fuardan kitap alan kitapseverler adına Kepez Belediyesi 1 portakal fidanı dikerek, portakal bahçesi oluşturacak. Sosyal sorumluluk projelerinin de yer alacağı kitap fuarı ile köy okulları kütüphanelere kavuşacak, gönüllüler görme engelliler için kitap seslendirmesi yapacak. Seslendirmesi yapılan kitaplar yüzlerce görme engelliyi kitapların kocaman dünyası ile buluşturacak. Kepez Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında örnek olacak kitap fuarı, 17 Mart tarihine kadar 09.00 ile 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Canan Tan, Müfit Can Saçıntı, Yavuz Dizdar, Ayşe Kulin, İclal Aydın, Hakan Mengüç, Kürşat Başar, Mesut Yar, Engin Akyürek, Fatih Çıtlak, Aşkım Kapışmak, Erhan Çevik, Serdar Tuncer, Ahmet Ümit, Feridun Kunak, Kahraman Tazeoğlu gibi daha birçok yazar ve showmen Kepez Kitap Fuarı’nda hayranları ile bulaşacak.