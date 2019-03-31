Yerleşik yabancılar sandık başında

ANTALYA'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Sandık başlarında ilginç kareler fotoğraflara yansıdı. Kent merkezinde yerleşik yabancıların en fazla yaşadığı ilçe Konyaaltı'ndaki yabancılar, aileleriyle sandık başına geldi. 5 yaşındaki kızı Eva ile oy kullanmaya gelen Ukrayna asıllı Tatyana Gündüz, heyecanlı olduğunu söyledi. Rus asıllı Maria Sinapolikava da kızı 9 yaşındaki Liza Aras'la oy kullandı. 10 yıldır Antalya'da olduğunu belirten Sinapolikava, kentin geleceği için oy kullandığını aktardı. İlk kez sandık başına geleh 18 yaşındaki Aleyna Sülvaç oy kullandığında büyük heyecan duyduğunu söyledi. Sülvaç, "Umarım her şey güzel olur. Oy atarken çok farklı hissettim" dedi.



HASTANELERDEN OY KULLANMAK İÇİN GELDİLER

Bedriye Bileydi İlkokulu'nda oy kullanan vatandaşlardan bazıları uğurlu olması amacıyla çocuklarıyla oylarını sandığa bıraktı. Yaşlı ve engelliler de oy kullanmak için okulun yolunu tuttu. Belediyelerin ve hastanelerin araçları ise hastanede yatan, ancak oy kullanmak isteyenleri okullara taşıdı.



MUHTAR ADAYLARI YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

Muhtar adayları ve yakınları okul önlerinde vatandaşları ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Muhtar adayları ve ihtiyar heyetleri, her vatandaşa isimlerinin yazılı olduğu kağıtları vermek için birbiriyle yarıştı.



