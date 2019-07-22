Yeniden Refah Partisi Serik'te kongresini yaptı

ORTA Mahalle İşler Caddesi'ndeki Tarihi Ortaköy Kumpircisi'nde yapılan Yeniden Refah Partisi Serik İlçe Kongresinde, kurucu Başkan Mithat Küçük'ün tek aday oldu. Kongrede, 55 kayıtlı üye oy kullandı. Mithat Küçük'ün başkan seçildiği kongrede, yönetim kuruluna Kerim Kuş, Ali Kuş, Nuri Çelik, Galip Sargın, Hacı Yusuf Ürkmez, Abdullah Yedek, Ali Rıza Köse, Özgür Ünal, Mustafa Akbulut, Nevzat Habalı, Abdullah Biçer, Mehmet Korkut, Mahmut Avcı, Ersoy Şahin ve Recep Yılmaz getirildi. Mithat Küçük yaptığı açıklamada, "Değerli hocamız Necmettin Erbakan'ın bıraktığı bayrağı gönülden taşımak için, insanlığa hizmet için, yaşanabilir bir Türkiye için yola çıktık. Hedefimiz; yeniden büyük bir Türkiye'dir. Artık yepyeni bir siyaset başlıyor. Kırmak yok, incitmek yok, artık hoşgörü var. Yeniden Refah Partisi'nin 94 ruhunun tekrar dirilişine, şahlanmasına hep beraber katkı sağlayacağız" dedi. Kongreye; Genel Merkez Kurucular Kurulu üyesi Mehmet Altınöz ile Antalya Kurucu Başkanı Hakan Güneri de katıldı.