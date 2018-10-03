Yeni sezonun ilk operası 'Aida'

ANTALYA DOB, G. Verdi'nin 'Aida' operasını 20 Ekim Cumartesi saat 19.00'da sanatseverlerle buluşturacak. Orkestra şefliğini Alexandru Samuil'in yapacağı eseri Kuzman Popov sahneye koydu. Dekoru Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığı Mustafa Eski, koreografisi ise Armağan Davran tarafından hazırlanan eserin koro şefliğini Mahir Seyrek yapacak.

Üç perde olarak sahnelenen eserde 'Radames'ö rolünü Göksay Yaran, 'Aida' rolünü Nurdan Küçükekmekçi, 'Amneris' rolünü Sibel Kızılateş, 'Amonasro' rolünü Serhat Konukman, 'Ramfis' rolünü Engin Suna, 'Il Re' rolünü İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Hasan Alptekin, 'Un Messaggero' rolünü Burak Pektaş ve 'Sacerdotessa' rolünü Arzu Aydoğdumu canlandıracak.



ESERİN KONUSU

Mısır Firavunu, Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Radames, Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida'ya aşıktır, ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş kralı Amonasro, Teb kentine saldırınca Radames komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi firavunun kızı Amneris de Radames'e aşıktır ve ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur.

Fiyatları 30, 40 ve 50 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.