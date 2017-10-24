Yeni otobüsler beklemede

ANTALYA Büyükşehir Belediye (BŞB) Başkanı Menderes Türel, Antalya'ya yeni gelen 15 otobüs hakkında açıklama yaptı. Otobüslerin siparişlerinin çok önceden verildiğini belirten Türel, dolayısıyla siparişleri iptal etme şanslarının olmadığını söyledi. Ancak toplu ulaşım esnafının ulaşımın daha iyi olacağı yönünde getirdiği bir teklif olduğunu belirten Türel "Bu teklif içerisinde yeni otobüslere gerek olmadığını söylediler. Biz de esnafın istediği o toplu ulaşım teklif planını uygulamaya koyduk. İnşallah milletimiz bu toplu ulaşımdaki yeni uygulamadan memnun olur ve yeni otobüslere ihtiyaç olmaz. Bu kapsamda yeni otobüslere ihtiyaç olmaması halinde de almış olduğumuz bu otobüsleri ya firmaya iade etme ya da başka bir şehre satarak bir adım atacağız" diye konuştu.

'OTOBÜSLER KULLANIMDA OLMAYACAK'

Bütün bu konudaki gelişmeleri de toplu ulaşım esnafı ile görüşerek sonlandıracaklarını kaydeden Türel "Şu anda otobüslerin alımının iptali mümkün olmadığı için otobüsler tarafımıza teslim edildi. Ancak şu an itibariyle bu otobüsler kullanımda olmayacak" dedi.

OTOBÜSLER BAŞKA YERLERE AKTARILACAK

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ise 15 otobüsün geçen hafta geldiğini söyledi. Menderes Türel'in kendi yanlarından fabrika yetkililerini arayarak, başka otobüs göndermemelerini istediğini belirten Arslan "Başkan Menderes Türel, bu gelen otobüsleri de başka yerlere aktaracağını söyledi" diye konuştu.