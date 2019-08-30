Yaz kursu öğrencileri Zafer Bayramı'nı kutladı

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi yaz kursu öğrencileri, düzenlenen birbirinden anlamlı etkinliklerle büyük zaferin 97'inci yıldönümünü kutladı. Büyük Taarruz'un Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şiirlerle anan öğrenciler unutulmaz bir anma programı sergiledi.

ŞİİRLER DUYGULANDIRDI

Yaz döneminde müzik, bale ve okul öncesi eğitimi gören öğrencilerin sergilediği müzikal sahne gösterileri ve okudukları şiirler büyük beğeni aldı. Bale ve dans gösterilerinin yanında müzik kursu öğrencilerinin seslendirdiği şarkılar alkış topladı. Gösteriyi izleyenler şarkılara bir ağızdan eşlik etti. Öğrencilerin okuduğu Atatürk şiirleri ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Okul öncesi eğitimi gören miniklerin seslendirdiği Onuncu Yıl Marşı'na tüm seyirciler ve aileler de eşlik ederek, Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.