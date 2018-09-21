Yaylaalan grup yolu asfaltlanıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, altyapısını tamamladığı, Manavgat ilçesine bağlı Yaylaalan Mahallesi grup yolunda, sathi kaplama çalışmasına başladı. Ekipler kısa sürede hazırlığı biten ve İbradı ilçesine bağlanan 16 kilometre uzunluğundaki grup yolunda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir'e Yaylaalan Mahalle muhtarı Nuri Köseloğlu eşlik etti. İncelemelerin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma programını anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getiren muhtar ve mahalle sakinleri Başkan Menderes Türel'e teşekkür etti.