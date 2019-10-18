Yaya güvenliğini tehlikeye atan zakkumlar budandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı'nda Akdeniz Bulvarı ve Kemer yolu üzerinde yaya ve sürücülerin görüşlerini engelleyen zakkumları budayarak, trafiği güvenli hale getirdi.
BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Konyaaltı Akdeniz Bulvarı ve Kemer yolu Sarısu mevkii orta refüjünde yer alan zakkum ağaçlarının sürücülerin görüşlerini kapatarak yaya ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki vatandaşlardan gelen şikayetler üzere çalışma yaptı. Çalı halde sık bir şekilde bulunan zakkumlar budandı, tek bir gövde bırakıldı. Böylece sürücülerin karşıya geçmek isteyen yayaları, yayaların da araçları görmeleri kolaylaştı. Benzer çalışma, kaldırım ve yaya geçitlerine yakın noktalarda da yapılarak trafik güvenliğine yönelik tedbirler alındı. Budanan zakkum dalları ise çöpe atılmayarak zakkum fidanına dönüştürülmek üzere Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nün Gürsu'daki üretim tesislerine getirildi. Zakkum dalları, burada çelikleme yöntemiyle tekrar fidana dönüşüyor ve Antalya'nın çeşitli park ve alanlarını süslüyor.
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