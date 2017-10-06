Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104154
ALTIN
147.740
DOLAR
3.6175
STERLİN
4.7267
EURO
4.2429
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
banner468

Yavru kedi, cep telefonundaki kedi sesi sayesinde kurtarıldı

Antalya’da bir iş yerinin bacasıyla duvarın arasında kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin telefondan açtığı kedi sesi sayesinde kurtarıldı.

Yavru kedi, cep telefonundaki kedi sesi sayesinde kurtarıldı

Antalya’da bir iş yerinin bacasıyla duvarın arasında kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin telefondan açtığı kedi sesi sayesinde kurtarıldı.

06 Ekim 2017 Cuma 17:12
Yavru kedi, cep telefonundaki kedi sesi sayesinde kurtarıldı
banner404

OLAY, Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerinin bacasına giren afacan kedi, baca ile duvar arasındaki boşluğa düştü. Bu sırada minik yavrunun çıkardığı sesleri duyan dükkan sahipleri ile Şengül Altunsöğüt ismindeki hayvansever, korkan kediyi olduğu yerden çıkarmak için yaklaşık 5 saat boyunca uğraştı. Yavru kedi bütün çabalara rağmen çıkmayınca, Altunsöğüt 110’u arayarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kediyi uzun bir sopaya bağlı iple çıkarmaya çalıştı.

"Cep telefonundaki kedi sesiyle kurtarıldı"

İtfaiye ekipleri, bu yöntemle de başarılı olamayınca cep telefonundan yavru kedi sesini açarak mahsur kalan kedinin dikkatini çekmeye çalıştı. Hazır bekleyen ekipler, sese doğru yaklaşan yavru kediyi tutarak bulunduğu yerden çıkardı. Dükkan sahipleri, çok korktuğu gözlenen kediye süt vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Uzun süre kediyi çıkarmaya çalıştığını belirten, Şengül Altunsöğüt, "Sürekli sesi geliyordu. Arka taraftan girdiğini gördük. Bizi görünce korkup kaçıyordu. İtfaiye geldi, gayet güzel bir şekilde kediyi çıkardılar. Kedi sesi sayesinde çıkarıldı" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Yavru KediANTALLYAKurtarma Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta Alman turist boğularak can verdi
Manavgat'ta Alman turist boğularak can verdi
Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı
Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı
Bisiklet turu için toplantı yapıldı
Bisiklet turu için toplantı yapıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim