Yavru kedi, cep telefonundaki kedi sesi sayesinde kurtarıldı

OLAY, Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerinin bacasına giren afacan kedi, baca ile duvar arasındaki boşluğa düştü. Bu sırada minik yavrunun çıkardığı sesleri duyan dükkan sahipleri ile Şengül Altunsöğüt ismindeki hayvansever, korkan kediyi olduğu yerden çıkarmak için yaklaşık 5 saat boyunca uğraştı. Yavru kedi bütün çabalara rağmen çıkmayınca, Altunsöğüt 110’u arayarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, kediyi uzun bir sopaya bağlı iple çıkarmaya çalıştı.

"Cep telefonundaki kedi sesiyle kurtarıldı"

İtfaiye ekipleri, bu yöntemle de başarılı olamayınca cep telefonundan yavru kedi sesini açarak mahsur kalan kedinin dikkatini çekmeye çalıştı. Hazır bekleyen ekipler, sese doğru yaklaşan yavru kediyi tutarak bulunduğu yerden çıkardı. Dükkan sahipleri, çok korktuğu gözlenen kediye süt vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Uzun süre kediyi çıkarmaya çalıştığını belirten, Şengül Altunsöğüt, "Sürekli sesi geliyordu. Arka taraftan girdiğini gördük. Bizi görünce korkup kaçıyordu. İtfaiye geldi, gayet güzel bir şekilde kediyi çıkardılar. Kedi sesi sayesinde çıkarıldı" dedi.