Yatçılardan liman için acil tadilat çağrısı

ANTALYA'NIN tarihi semti Kaleiçi'nden adını alan Kaleiçi Yat Limanı, kent merkezinde yılın 12 aya yerli ve yabacı tatilcilere günübirlik yat turlarıyla hizmet veriyor. 100 tekne bağlama kapasitesine ve iç derinliği 6-7 metreyi bulan tarihi yat limanı, ticari teknelerinin bağlandığı giriş ve çıkışları ile yoğun bir trafiğe sahip. Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, yerli ve yabancı tatilcilerin özellikle ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nın acil tadilata ihtiyacı olduğunu söyledi. Limanda oturmuş bir sistem olduğunu, bütün teknelerin kayıt altında olduğunu vurgulayan Demircan, yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten limanda yenileme çalışması yönünde talepleri olduğunu kaydetti. Demircan, "Geçmiş dönem başkanı Menderes Türel'in kooperatif üzerinde emeği çok. Yeni Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten de yakın zamanda bir randevu talep edeceğiz ve ziyaret edeceğiz. Sistem olarak, çalışma düzeni olarak onlardan istediğimiz bir şey yok. Çünkü hepsi yapıldı ve sistem oturmuş durumda. Tek istediğimiz, Kaleiçi Yat Limanı'na acilen bakım yapılması. Yapılmayan tonozlar, iskeleler var çünkü. 2-3 yıldır tadilat yapılmadı. Tonoz iplerimizin hemen değişmesi gerekiyor. Tonozların değişmesi konusunda bundan önceki yönetime de taleplerimiz oldu. 'Seçimlerden sonra, Kaleiçi Yat Limanı için projelerimiz var. Tekrardan ele alacağız' denilmişti. Yeni yönetime de bu konuyu anlatacağız" dedi.