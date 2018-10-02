Yatağa mahkum iki kardeşe tanı koyulamıyor

EV kadını Gülseren ve işitme engeli nedeniyle malulen emekli Bülent Karayel (39) çifti, 13 yıl önce ilk çocukları Baran'ı kucaklarına aldı. 6 aylık olan Baran'daki gelişim bozukluğunu fark eden Gülseren Karayel, oğlunun baş- boyun kontrolü olmamasını dikkate alıp, hastaneye götürdü. Baran'ı muayene eden doktorlar, beyinciğinin olması gerektiğinden daha küçük olduğunu belirledi.

'DOĞUMDAN OLABİLİR, SEZARYENLE DOĞUM YAP'

Karayel çifti, çocuklarının tedavisi için neler yapılabileceğini araştırmaya başladı. Baran, 3 yaşına geldiğinde art arda ataklar geçirerek, yatağa bağımlı hale geldi. Yutma ve çiğneme yetisi olmayan Baran, 13 yaşında olmasına rağmen 2 yaşındaki bebek yeteneklerine sahip. Beslenmesini göbeğinden uzatılan hortumla yapan aileye doktorlar, Baran'ın, doğum sırasında baş kısmının zorlanıp, beyinciğinin zarar görmüş olabileceğini söyledi. 2'nci çocuklarının da böyle olma ihtimaline karşın doktor, anneye "Doğum sırasında yine sorun yaşayabilirsin. Hamile kalırsan bu defa sezaryenle doğum yap" dedi.

Kısa süre sonra 2'nci çocuğuna hamile kalan Gülseren Karayel, 9 ay boyunca tüm tetkikleri yaptırdı. Bebeğin sağlıklı olduğu söylenen Karayel, Seçkin Deniz'i sezaryenle dünyaya getirdi. Seçkin Deniz'i kucağına alan ailenin yüzü bir nebze olsun gülse de bu gülümseme uzun sürmedi. Ağabeyi Baran gibi nöbet geçiren Deniz'e de beyinciğinin olması gerektiğinden daha küçük olduğu yönünde tanı koyuldu. Ağabeyi Baran'dan farklı olarak sıvıyla beslenebilen Deniz'in gözleri ise görmüyor.

AİLENİN TEK İSTEĞİ TAM TEŞHİS

Engelli çocuklarına bakmak zorunda oldukları için çalışamayan Gülseren- Bülent Karayel çifti, ekonomik sorunlar da yaşayama başladı. 1100 TL emekli maaşıyla geçinmeye çalışan aile, çocuklarını herhangi bir hastalık nedeniyle hastaneye götürdüklerinde ise bazı sorunlarla karşılaştıklarını söyledi. Doktorların, resmi olarak teşhis koyulamayan Baran ve Seçkin Deniz'i 'Yanlış tedavi uygularız' düşüncesiyle muayene etmeye çekindiğini anlatan Gülseren Karayel, "Bütün hastaneleri gezdik, Ankara ve İzmir'e de gittik. Epilepsi nöbetleri geçiriyorlar. İki çocuğum da böyle. Sadece yatıyorlar. Çocuklarımın hastalığının ne olduğu teşhis edilsin. Tanısı koyulsun" dedi.

Çocuklarının fizik tedavisi için gerekli parayı ev işi yaparak, karşılamaya çalıştığını da anlatan Gülseren Karayel, hastalığın teşhisi için uzatılacak yardım elini bekliyor.