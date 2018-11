Yat ve Yelkenler Atatürk Kupası için yarıştı

KONYAALTI Belediyesi ile Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) işbirliğiyle düzenlenen Atayı Anma Yat ve Yelken Yarışları 24 Nolu Plaj'da gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer'in start verdiği yarışlara 3 klasmanda 13 tekne katıldı. 24 Nolu Plaj'dan başlayan yarış Kaleiçi Mermerli Plajı açığı ve Bababurnu hattı arasında 3'lü rota da gerçekleştirildi. Havanında güzel olmasıyla sahil bandını dolduran vatandaşlar Akdeniz açıklarında renkli görüntüler oluşturan teknelerin mücadelesini izledi. Optimist Lazer Yarışlarına ise 16 yelken ve 20 sporcu katıldı.

Yarışların tamamlanmasından sonra ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer, AYDİK Başkanı Mehmet Adsız, sporcular ve aileleri katıldı. AYDİK Başkanı Mehmet Adsız, kulüp olarak her daim denizde olmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Her yıl 250 çocuğu denizle buluşturuyoruz. Yetişkinlere eğitimler veriyoruz. Denizciliği birinci ilke olarak benimsiyoruz. Bu yarışlarda başarı elde eden sporcular ileride çok başarılı denizci olacaklardır" dedi.

Belediye Başkan Vekili Cansel Tuncer ise Ata'mızı anma etkinlikleri kapsamında bu yarışları bir gelenek haline getirdiklerini söyleyerek, "Ata'mız sporu ve sanatı çok seven bir liderdi. Onu anmak adına bu yarışları gerçekleştirdik. Çok güzel bir havada başarılı bir etkinlik oldu. 13 yat ve 16 yelken de 65 sporcumuz büyük bir mücadele verdi. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yat ve yelken yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.