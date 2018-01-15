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Yat limanında korkutan restoran yangını

Antalya yat limanında bulunan bir restoranda çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu

Yat limanında korkutan restoran yangını

Antalya yat limanında bulunan bir restoranda çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:09
Yat limanında korkutan restoran yangını
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YANGIN, Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Yat Limanı İskele Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Restoranın depo bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar ilk olarak yangını kendileri söndürmek istedi. Bunda başarılı olamayan işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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Son Güncelleme: 15.01.2018 10:18
Anahtar Kelimeler:
PanikYangınYat LimanıAntalya
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