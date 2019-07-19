Yat Limanı'nda çevre ve görüntü denetimi

KALEİÇİ yat limanını ziyaret eden turistleri ve Antalyalıları rahatsız edecek olumsuzlukların önüne geçmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis ekipleri ortak denetim yapıyor. Her gün yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleşen denetimde tarihi sur diplerini mesken tutarak çevre ve görüntü kirliliği oluşturan şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı. Şahıslara ait eşyalar da toplanarak bölgede temizlik çalışması yapıldı. Oluşturdukları çöp yığınlarıyla çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan şahıslar emniyet güçlerinin güvenlik soruşturmasının ardından bölgeden uzaklaştırıldı. Barınma amaçlı kullanılan alanlar ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.