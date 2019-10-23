Yaşlıların hayatını kolaylaştıran hizmet

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yeni çalışması ile özellikle yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlıların evde karşılaşabileceği tehlikeli unsurlar uzman gerontologlar öncülüğünde belirlenerek gerekli önlemler alınıyor. Bu kapsamda ilk olarak Kemer’in Göynük ve Çamyuva mahallelerinde çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki yaşlı vatandaşın evinde tadilat ve onarım gerçekleştirdi. Detaylı temizlikleri de yapılan evlerde elektrik kaçağı, su kaçağı, kaygan zemin tehlikesine yönelik tedbirler de alındı.



Yaşlılar hayatı kolaylaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlıların yaşam şartlarını ve can güvenliklerini korumak için bu çalışmaya başladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi: “ Yaşlığın ilerlemesiyle birlikte özellikle bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızı bir takım tehlikeler beklemektedir. Yaşadıkları ortamlarda bulunan ve farkında olmadıkları bu tehlikeli unsurları ortadan kaldırmak, evlerinde gerekli temizlik ve onarımları yapmak için yaşlı vatandaşlarımızın kapılarını çalıyoruz. Biyopsikososyal özellikleri ve yaşam öykülerini öğrendiğimiz yaşlılarımıza özel, bağımsızlıklarını arttıracak tedbirleri almayı amaçlıyoruz.”



Kemer'dan başladı

Çalışmanın ilk adımı Kemer’den başladı. Büyükşehir ekipleri gittikleri iki evin detaylı temizliklerini yaptıktan sonra eksiklikleri tamamladı. Klozetleri yenileyen, yeni elektrik sigortası takılan evde kaygan zeminlerde tutunacak dayanaklar yapıldı. Ardından evdeki çeşitli engeller de ortadan kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayı kısa zamanda tüm ilçelerde hayata geçirmeye hazırlanıyor.Kemer’in Göynük Mahallesi’nde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Hatice Parçaoğlu Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetini şu sözlerle belirtti: “Allah yardım edenlerden razı olsun. Tek başıma yaşıyorum, kışın yağmurlarda zorlanıyordum. Evime tadilat gerekiyordu. Sağ olsun ekipler geldi ve onarımı yaptılar. Evim karanlıktı. Lambaları değiştirdiler. Tuvalet klozetimi yenilediler. ”

Kemer Çamyuva’da yalnız yaşayan 75 yaşındaki Nazif Karayılmaz da “ Uzun süredir yalnız yaşamaktayım. Sağ olsun büyükşehir ekipleri bana yardımcı olmak için sık sık kapımı çalar. Çok güzel bir çalışma. Bizim gibi yaşlıları unutmamak, dertlerine derman olmak bence en büyük hizmet.” dedi.