Yaşlı Evlerinden 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'

MURATPAŞA Belediyesi'nin Yeşilbahçe, Fener ve Soğuksu mahallelerindeki Yaşlı Evlerinde tiyatro, dans ve halk oyunu kurslarına devam eden emekli kent sakinleri yılsonu gösterisi için programlarını birleştirdi. Yaşlı Evlerinin 44 üyesi, bu yıl Türkiye'nin 80'li yıllarıyla özdeşleşen Haldun Dormen'in kaleme aldığı ve başrollerini Erol Evgin, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Adile Naşit'in paylaştığı efsane müzikal Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı sahneleyecek. Kozaklı Komşu Evi'nde provalarına başlanan müzikali Ali Aytuğ'un sahnelerken, koreografisini Elif Umdu ve Alkım Kahyaoğlu yapıyor. Hisseli harikalar Kumpanyası, 22 Mart Cuma günü sahnede olacak.