YAPEX'te geri sayım başladı

AKDENİZ Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar yaptığı açıklamada, otellerin küçük salonlarında başlayan ve Cam Piramit'e oradan da Fuar merkezlerine uzanan 25 yıllık YAPEX sürecini anlattı.

Turgut Özal'ın 1990'lı yıllarda Başbakanlığı döneminde, turizm teşvikleriyle Antalya'nın dört bir yanının otel ve turizm yatırımlarıyla inşaat alanına döndüğünü ifade eden Onkar, otel inşaatlarının artmasıyla birlikte Yapı sektöründe de fuarcılığın geliştiğini söyledi. Geçmişte çok firmanın bulunmadığını ve rekabetin yaşanmadığını vurgulayan Onkar, son yıllarda fuarcılık sektörünün de alabildiğine geliştiğini ve kıyasıya rekabetin yaşandığına dikkat çekti.

Otellerde renovasyon yatırımları

Türkiye'nin hem ekonomik hem de coğrafi bölgesinde yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle zaman zaman krizlerle boğuştuğunu, bu nedenle de turizm sektöründe otellerin renovasyon yatırımlarına öncelik veremediğini ifade eden Fatih Onkar, şöyle devam etti:

"2018 turizm sezonu hem Antalya hem de ülkemiz açısından oldukça sevindirici geçti. Türkiye, yılın 10 aylık döneminde 40 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm gelirine ulaştı. Eskiyen bir çok otel işletmesi renovasyon çalışmalarına yatırım yapmak için hazırlanıyor. Sadece Antalya turizmde 13-14 milyar dolar gelir hedefledi. Antalya'da bini aşkın üç, dört ve beş yıldızlı otel var. Özellikle beş yıldızlı otellerin yarısına yakını yenilenme gereksinimi var. Otelciler turizmden elde ettikleri gelirin yüzde 10'unu renovasyon yatırımlarına ayırsa yapı sektörü nefes alabilir. Turizm sektörü de kendine yeni bir imaj ile tanıtım yapabilir. Bu da yapı sektörünü, mimari projeleri olumlu yönde etkileyecek. Otel firmalarının temsilcileri YAPEX Fuarı'nda sektörel yenilikleri ve yeni trendleri görme imkanı bulacak. Renovasyon yatırımları hem turizm hem de yapı sektörüne hareketlilik getirecek."

"Kentlerde yaşam kalitesi artırılacak"

Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, Tarihi Kentler Belediyeler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğiyle turizme çeşitlilik kazandırmak amacıyla tarihi alanlarda restorasyon yapan, eski yapıları ortaya çıkararak turizmin gelişmesine katkı koyan, kent yaşam alanlarında oyun parkları, toplu spor alanları oluşturan belediyelerin de yarışma projeleriyle YAPEX Fuarı'nda yer alacağını söyledi. Onkar, "Önümüzde yerel seçimler var. 31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi yerel yönetimler YAPEX Fuarı'nda görücüye çıkarak yeni projelerini kamuoyuna tanıtma imkanı bulacak. Belediyeler kentlerine yapacakları spor ve oyun alanlarıyla ilgili yeni teknolojileri ve ekipmanları yerinde görecek. Buna göre projeler oluşturacak. YAPEX Fuarı'na Moğolistan, Kosova, Rusya, Çekya, Gürcistan ve Azerbaycan ve çeşitli ülkelerden alım heyetleri YAPEX Fuarı'nda yer alacak. İkili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek" dedi.

Belediye Başkanlarına ödülleri verilecek

YAPEX Fuarı'nda Tarihi Kentler Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "2017 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda dereceye giren belediye başkanlarına ödülleri verilecek.

Fuar boyunca mimarlar ve inşaat mühendisleri oda ve meslek kuruluşları da sektörün sorunlarını ve geleceğini tartışacak ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

200 firma ve belediye katılacak

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin de desteklediği, alım heyetlerinin ziyaret edeceği fuara 200'e yakın firma ve belediye ile kamu kurum ve kuruluşları da katılıyor. Fuara 25 bine yakın profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.