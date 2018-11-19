YAPEX'te 'Akıllı binalarda enerji' semineri

MMO Antalya Şube Başkanvekili Doç. Dr. İbrahim Atmaca, akıllı binalardaki ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yüzde 30'luk bir tasarruf potansiyeli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Atmaca, YAPEX'teki sunumunda binalardaki enerji kullanımı yoğunluğu, akıllı binalarda enerjiyi etkin kullanmada pasif ve aktif olarak hangi sistemlerin tercih edildiği, ısıtma, soğutma ve havalandırma olarak belirtilen HVAC sistemlerinde otomasyon ve otomasyon elemanlarının neler olduğu, ısı pompalarının akıllı binaların hangi noktalarında olduğu ve Avrupa Birliği uygulamaları ile Türkiye'deki mevzuatın hakkında bilgiler verdi.

'ENDÜSTRİYEL BİNALARDA AKILLI SİSTEMLERE GEÇMEK ZORUNDAYIZ'

Doç. Dr. İbrahim Atmaca, akıllı binaların son derece maliyetli olduğunu, bundan dolayı her binanın akıllı binaya dönüştürmenin imkanı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Atmaca, bu nedenle enerji harcamalarının çok yüksek olduğu, özellikle kamu ve hizmet binaları, ofisler ile kullanıcı sayısı çok yüksek olan turizm binalarında akıllı sistemlere geçilmesinin önemine işaret etti.

'TEKNİK MÜDÜRLER MÜHENDİSLERDEN SEÇİLMELİ

Akıllı bina enerji teknolojilerinin Türkiye olduğu gibi Antalya'da da kullanıldığına değinen Doç. Dr. İbrahim Atmaca, “Endüstriyel binalarda en büyük eksiklik etkin ve yetkin mühendisler olmaması. Kentimize baktığımızda turizm tesisleri en büyük endüstriyel yapılardan biri. Turizm tesislerinde teknik müdürlerde mühendis ağırlığının git gide azalması özellikle temmuz ve ağustos aylarındaki elektrik kullanımını tetikleyen önemli etkenlerden biri. Yazılımlar insanlara her zaman bilgi verir ama bunu doğru uygulayabilmek için yetkin mühendislere ve teknik elemanlara ihtiyaç var" dedi.

HAVALANDIRMADA VARLIK KONTROLÜ VURGUSU

Günümüzde en önemli noktalardan birinin de havalandırma olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Atmaca, "İnsanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde kesinlikle taze havaya ihtiyaç var. Dijitalleşme ile havalandırma artık varlık kontrollü ile yapılabiliyor, içerideki insan sayısına göre taze hava miktarı belirlenebiliyor. Varlık kontrolünde co2 ölçümü, radyo frekansları, WiFi teknolojisi gibi güncel teknolojiler kullanılıyor" dedi.

'SIFIR ENERJİLİ BİNALAR İÇİN ÖNCELİK YALITIM'

Sıfır enerjili binaların önemine de vurgu yapan Doç. Dr. İbrahim Atmaca, şunları kaydetti:

"Sıfır enerjili binalar, binanın enerji ihtiyacının tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanıldığı binadır. Fakat bir binayı rutin olarak projelendirip daha sonra binanın enerji ihtiyacını güneş ve rüzgarla karşılamak mümkün değildir. Sıfır enerjili binada ilk önce gerek pasif gerek aktif yardımlarla ilk önce enerji girdilerini azaltmak, daha sonra kalan miktarı yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlamak zorundayız. Bu nedenle öncelikle binada iyi bir yalıtım yapılmalı. Daha sonra uygun sistem seçilmeli (ısı pompası gibi…). Yakıtlı sistemler seçilecekse yoğuşmalı sistemler seçilmeli, enerji depolama, yüksek verimli ekipmanlar, akıllı ölçüm teknolojileri ve bunları takip eden akıllı bina otomasyon sistemleri ile yönettikten sonra çok düşük enerji kullanımını rüzgar veya fotovoltaik sistemlerle çözebiliyorsak bu bizim için sıfır enerjili bina yaklaşımında yeterlidir."