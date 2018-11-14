YAPEX Fuarı açıldı

ANFAŞ Antalya Expo Center'da açılan fuarda yerli ürün ve ihracat potansiyeli olan inovasyon ön plana çıktı. Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı'nı (YAPEX) düzenleyen Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, ülkenin bunu yerli üretim ve katma değeri yüksek ürünleri ihraçla aşabileceğini söyledi.

Onkar, Fuarda Tarihi Kentler Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi kentlerindeki restorasyon projelerini tanıtma fırsatı bulacağını kaydetti. Fuarda ayrıca Türkiye'nin duayen ve ünlü mimar ve mühendislerinin de mimarlık alanındaki deneyimlerini paylaşacaklarını dile getiren Fatih Onkar şöyle devam etti:

“YAPEX Fuarı ve katılımcı firmalarımız hem Antalya hem de Türkiye ekonomisi için sinerji sağlıyor. Yerli üretim ve inovasyonun öne çıktığı fuarda ihracat potansiyeli yüksek ürünler sergileniyor. Türkiye turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeşitli nedenlerle son 10 yılda otel yenileme yatırımları durmuştu. 2019-2020 yılları Antalya, turizm yatırımlarında yenilemede ön plana çıkacak."

İhracat 1,5 milyar doları aştı

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Civan da BAİB'in 50 yıldır Antalya ve bölgesinde faaliyet gösterdiğine vurgu yaptı.

Batı Akdeniz bölgesi ihracatında 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamının geçtiğimiz yıla göre 14 gün daha önce yakalandığını ifade eden Civan, "Yıl sonu ihracat hedefimiz 2 milyar dolar olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ihracattaki hedefi olan en yüksek rakama ulaşmaya katkı koymak istiyoruz" dedi. BAİB ihracatında sektörlere bakıldığında son bir kaç yıldır madencilik sektörünün ilk sırada geldiğine dikkat çeken Ergin Civan, şöyle devam etti:

"Madencilik sektörü 400 milyon dolar ihracatı yakaladı. Geleneksel lokomotif sektörü olan yaş meyve sektörü ise ikinci sırada yer alıyor. Sanayi sektöründe kimyevi ürünler, ağaç ürünleri de üçüncü sırada. BAİB olarak doğaya saygılı yüksek kaliteli ürünlere önem veriyoruz. Globalleşen dünyada fuarlar hem ihracatın hem de ithalatın gelişmesine katkıda bulunuyor."

"RO-RO hattında son aşamaya gelindi"

YAPEX Fuarını her zaman desteklediklerini anlatan Civan, Batı Akdeniz bölgesinden en fazla ihracatın Çin ve Almanya'ya gerçekleştirildiğini belirterek, ihracatın artırılması için çalıştıklarını söyledi. Ergin Civan şöyle konuştu:

"Rusya'ya ihracatı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. THY ile yaptığımız anlaşma ile bölge ürünleri Rusya'ya daha ucuz ve daha hızlı şekilde pazara ulaşacak. Antalya Limanı ile de yaptığımız görüşmelerde Antalya ile Trieste Limanı arasındaki RO-RO hattı açılması ve seferlerin yapılması konusundaki görüşmelerimiz son aşamaya geldik."

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise YAPEX Fuarı kapsamında bu yıl 9. kez düzenlenen Tarihi Belediyeler Birliği Restorasyon Proje uygulamalarının önünü açan ve destek veren Çevre Kültür Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Metin Sözen'e teşekkür etti.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin Sözen de konuşmasında Türkiye'nin kamusal, özel sektör ve anayasası ile bütünleşmesi halinde dünyada daha önemli yerlerde olabileceğine dikkat çekti.

"Türkiye'de kültür tarihi doğru yazılmalıdır"

Savaş anında bile kültürel değerlerine sahip çıkan ülkelerin hem sanayileşme hem de kültürel alanda önemli yerlerde bulunduğunu vurgulayan Sözen, "Türkiye kültür öncelikli bir anayasa, kültür öncelikli eğitim sistemi yapmak zorundadır. Türkiye'de kültür tarihi doğru yazılmalıdır" dedi.

Tarihi Kentler Belediyeler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliği ile düzenlenen 2017 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren 32 belediye başkanına ödülleri düzenlenen törenle 15 Kasım Perşembe günü verilecek.

Fuarda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Muratpaşa Belediyesinin standları da büyük beğeni topladı. Yapı şirketlerinin ahşap konut projeleri de ilgi çekti.

ANFAŞ'taki YAPEX Fuarı'na 150'den fazla firma ve belediye katılıyor. Fuar 17 Kasım tarihine kadar açık kalacak.