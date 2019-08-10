Yangın evlerini de umutlarını da kül etti

HIZIRKAHYA Mahallesi'nde Enver ve Nuray Sümen çiftinin oturduğu iki katlı müstakil evde, 16 Mayıs akşamı yangın çıktı. Sümen çiftinin yemek yediği sırada çıkan yangını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Komşuların yardımıyla evden çıkan çift için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, bütün eşyaları da zarar gören Enver ve Nuray Sümen çifti gözyaşı döktü. Çiftin 2 erkek çocuğundan büyük olanını evlendirmek için kendi birikimleri ve bankadan çektikleri kredi de dahil olmak üzere yaklaşık 130 bin lira da yangında kül oldu.



2 HAFTA BAHÇEDE KALDILAR

Yangının ardından Sümen çifti ile oğulları, marketlerden aldıkları kartonlarla bahçelerinde kendilerine yer yaparak burada kalmaya başladı. Komşularının getirdiği yiyeceklerle idare eden çift, yaklaşık 2 hafta bu şekilde barındı. Ardından iki derneğin yardımıyla evin alt katındaki ahır onarılarak, çiftin bir süre daha idareten yaşayabileceği hale dönüştürüldü.



OYUNCAK BEBEĞİ KURTARABİLDİLER

Yangından canlarını zor kurtaran çiftin elinde ise düğünde gelin arabasının önüne koymak için aldıkları oyuncak bebek kaldı. Çiftin evlendirmeye hazırlandığı oğlu da yangın sonrası nişanlısından ayrılmak zorunda kaldı. Çocukları işsiz olan, kendisi işçi emeklisi Enver Sümen'in aldığı emekli maaşı banka kredisine kesilince maddi olarak da güçlüğe düşen çift, şimdilerde seralarda gündelikçi olarak çalışarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.



'HERKES POZ VERİP GİTTİ'

Enver Sümen, "Ramazan ayında evimiz yandı. Yangından sonra milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok Kumlucalı iş insanı yanımıza gelip, 'Size her türlü yardımcı olacağız' diye söz vermelerine rağmen fotoğraf çektirip gitti. Ben ve eşim yangından sonra 15 gün bahçede, dışarıda yatmak zorunda kaldık. Daha sonra hayvanımızı bağladığımız ahırı, Antalya Mavi Bereliler ve Motocross Derneği'nin yardımıyla tadilat yaparak yaşamaya çalışıyoruz. Evimiz su alıyor, önümüzdeki günlerde nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz" dedi.



'GELİN ARABASININ ÖNÜNE KOYACAKTIM'

Nuray Sümen de, "Evimiz yanmamış olsaydı Ramazan Bayramı'nın hemen ardından oğluma düğün yapacaktım. Düğün için bankadan kredi almıştık. Aldığımız kredi de oğlumun çeyiziyle beraber yandı. Elimde görmüş olduğunuz bu bebeği oğlumun gelin arabasının önüne koyacaktım. Şimdi ise ne oğlumu evlendirecek, ne de evimi yaptırabilecek imkanım var. Komşularımın getirdiği yiyeceklerle hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yetkililerden bizi duymalarını talep ediyoruz" diye konuştu.