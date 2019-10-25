Yakaçiftlik'in içme suyu sorunu çözülüyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da Yakaçiftlik Mahallesi'nin içme suyu ile ilgili sorununu çözmek üzere çalışma başlattı. Yamaç arazi üzerindeki evler için 1100 metre uzunluğunda yeni bir hat imal ediyor.
ANTALYA 25.10.2019, 13:58
ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı Yakaçiftlik Mahallesi'nde basınç yetersizliğinden dolayı yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için çalışma başlattı. Özellikle yamaç ve dağlık bölgede oturan vatandaşların bu konudaki mağduriyetini gidermek için harekete geçen ASAT ekipleri, Yakaçiftlik Mahallesi'ne su sağlayan su deposundan başlayarak Elmalı-Finike karayolu üzerinde bulunan yamaç arazi üzerine 1100 metre yeni boru yerleştiriyor. Bu çalışma ile birlikte mahalle sakinlerinin daha kaliteli ve yeterli suya kavuşacağını ifade eden ASAT yetkilileri, basınç yetersizliğinin son bulacağını ve su şebekesi ile ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağını belirtti.
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