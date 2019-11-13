Yağmursuyu kanalları temizleniyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesine bağlı Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesinde kış öncesi yağmur suyu baskınlarını önlemek için kanal temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, Arapsuyu, Kuşkavağı, Hurma, Liman ve Sarısu mahallelerindeki kanallarda ot ve çamur başta olmak üzere her türlü atığı temizliyor. ASAT ekipleri Sarısu Mahallesi'nde yaklaşık 8 kilometre kanal temizliği yaparak, şiddetli yağmurlarda olası su baskınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca, yaz aylarında sinek ve haşerenin üreme noktası olan dere yataklarının temizlenmesi çevre sağlığı ve vektörel mücadele açısından da büyük fayda sağlıyor.

GAZİPAŞA ASAT ÇALIŞIYOR

Öte yandan ASAT Gazipaşa ekipleri de ilçenin altyapısını iyileştirmek için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda Gazipaşa'da dere yatakları ve sulama kanallarında temizlik çalışması yapılıyor. Hem taşkın önleme hem de çevre sağlığı açısından önem taşıyan faaliyet ile suyolu üzerindeki doğal birikinti ve engeller özel teleskopik bomlu ekskavatör kullanılarak kaldırılıyor.

AKSEKİ'DE YAĞMUR HAZIRLIĞI

ASAT Akseki Şube Müdürlüğü ekipleri de kış hazırlıkları kapsamında Kuyucak Mahallesi'nde bulunan içme suyu depolarına ait yollarda bakım çalışması gerçekleştirdi. Su yataklarına, mevsimsel yağışlarda olası taşkınlara karşı büzler yerleştirilerek tedbir alındı. Böylece kışın olası aksaklıklara karşı müdahale imkânını kolaylaştırmak ve arazi şartlarının güçlüğünü en aza indirerek hizmet kalitesini korumak amaçlanıyor.

EVRENSEKİ'DE 1200 METRE DERE ISLAHI

ASAT Manavgat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Evrenseki Mahallesi çevre yolu güneyinde geçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1200 metre dere ıslahı gerçekleştirildi. Kış aylarında çevre halkını tedirgin eden taşkın tehlikesi ıslah çalışmaları ile ortadan kaldırılmış oldu.