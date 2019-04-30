Vosvos araç tutkunları piknikte bir araya geldi

ANTALYA Vosvos Derneği (ANTVOSDER) tarafından Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Karaman Mesire alanında, yaza merhaba pikniği düzenlendi. Pikniğe çok sayıda klasik araç tutkunu, 25 araçlık konvoy ile katıldı. ANTVOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Nazif Alper Akbaş, etkinliğin amacının dostlukların pekişmesi ve yeni dostluklara ortam hazırlamak olduğunu söyledi.

Araçların en genci 45 yaşında

1961 modelden 1974 model arasında değerleri 100 bin TL’ye kadar ulaşan klasik araçları, çocukluklarında oynadıkları oyuncak arabaların, günümüzdeki uzantıları şeklinde tanımlayan Nazif Alper Akbaş, "Çocukken oynadığımız oyuncak arabalarımızın büyüdüğümüzde kendi keyfimizce düzenlediğimiz oyuncaklar haline dönüşmüş halidir. Barışın sembolü olan ve sevimli görüntüleriyle de dikkat çeken araçlarımızı gören çocukların yüzlerindeki tebessüm ise bizim en kıymetli hazinemiz olmaktadır. Bu vizyon ile Antalya Vosvos Derneği çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri de düzenlemekteyiz" dedi.